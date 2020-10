Real Madrid, diversi casi di Covid-19 nel Castilla: a rischio la gara con il Rayo Majadahonda

In casa Real Madrid Mariano Diaz e Lunin in passato hanno contratto il Covid-19, ma separatamente, con il secondo in Ucraina. Ma nelle ultime ore i Blancos sono stati investiti dall'ondata del virus per quel che riguarda il Castilla, il Real Madrid B allenato da Raul. Secondo As diversi membri del gruppo-squadra filial del Real sono stati testati positivi e adesso la partita di domani contro il Rayo Majadahonda rischia il rinvio.