Real Madrid, divisioni interne: alcuni giocatori sono scettici del modello di Xabi Alonso

Il Real Madrid si sta dimostrando troppo altalenante questa stagione. Persa la trasferta di Anfield contro il Liverpool in Champions League, sebbene quinta posizione in classifica, le cose sono leggermente più ostiche in campionato, là dove di recente ha perso la vetta in favore del Barcellona per il terzo pareggio di fila nella Liga (contro il Girona). E questo è sintomo di preoccupazione dentro il club delle merengues.

"È una stagione lunga e dobbiamo continuare", ha detto Xabi Alonso nella conferenza stampa in seguito all'1-1. "Eravamo vicini a ribaltare la situazione. Dobbiamo continuare con l’unità che abbiamo, con autocritica giusta e necessaria". Peccato che l'umore negli spogliatoi sia divisivo: l'approccio personale del tecnico spagnolo non ha fatto breccia nei cuori di alcuni giocatori, con alcuni concetti tattici nemmeno ben accolti. Lo rivela The Athletic. Perché da quando Ancelotti non c'è più in panchina, è stata attuata una vera e propria rivoluzione all'interno del Real che ha portato a scontrarsi con alcune stelle.

Mbappé, Valverde e Camavinga hanno tentato di smentire le tensioni interne, ma sta di fatto che alcuni membri dello spogliatoio dei blancos restano scettici sullo stile di lavoro di Alonso. Mentre altri ancora sostengono che i risultati non siano colpa dell'allenatore. Certe voci di corridoio dicono che la situazione al Real sia "molto difficile" perché stanno giocando malissimo. Un'altra, invece, ha chiosato rapidamente con "un disastro".

Viene da sé che le prossime partite del Madrid, a partire dall'Athletic Bilbao, saranno importanti per il tecnico spagnolo non solo per i risultati, ma anche per l’immagine. Nel frattempo, fonti vicine allo spogliatoio hanno confermato la situazione preoccupante. Ritenendo che i messaggi di Xabi Alonso non stanno arrivando ai giocatori.