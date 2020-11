Real Madrid, eccessive le richieste di Alaba: l'austriaco vuole 12mln a stagione

vedi letture

Quale sarà il futuro di David Alaba? Il difensore del Bayern Monaco è in scadenza con il Bayern Monaco e al momento non ci sono stati segnali positivi per il rinnovo. Fra i club che stanno seguendo con interesse il nazionale austriaco, c'è il Real Madrid di Zidane. L'ostacolo maggiore per i Blancos è rappresentato dalle richieste economiche del giocatore: come si legge su AS infatti, Alaba chiede un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione. Troppi in questo periodo anche per un club come il Real Madrid.