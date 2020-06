Real Madrid-Eibar, le formazioni ufficiali: Benzema dal 1', Bale e James dalla panchina

La Liga è tornata. Dopo Barcellona e Atletico, ora è il momento del Real Madrid guidato da Zinedine Zidane. I Blancos schierano il 4-3-3 nel match interno con l'Eibar, con Courtois in porta. La difesa a quattro sarà composta da Carvajal, Varane, Ramos e Marcelo, in mediana spazio a Casemiro, con Kroos e Modric a supporto. In attacco Rodrygo parte titolare, con James Rodriguez e Bale che inizieranno dalla panchina. Mendilibar manda in campo un 4-2-3-1 con Kike Garcia unica punta. Ecco le formazioni ufficiali:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Hazard. Allenatore: Zinedine Zidane

EIBAR (4-2-3-1): Dmitrovic; Rober Correa, Oliveira, Arbilla, Rafa Soares; Sergio Alvarez, Cristoforo; Orellana, Edu Exposito, De Blasis; Kike Garcia. Allenatore: José Luis Mendilibar