Real Madrid, fase di stallo per il rinnovo di Ramos. E fra 9 mesi può scegliere una nuova squadra

"Conto alla rovescia" titola As di oggi, circa le trattative per il rinnovo di Sergio Ramos. Che restano in sospeso. Il difensore è legato al club fino al 2021 e se le cose non dovessero cambiare sarà libero fra nove mesi di scegliersi un'altra squadra. La proposta fatta dal Real era quella di un prolungamento di un anno, quindi fino al 2022, ma il difensore ne vuole due. La crisi economica, si legge, potrebbe condizionare la trattativa e portare il Real Madrid a lasciar perdere. Ramos del resto è già il giocatore più pagato della rosa dopo Gareth Bale.