Real Madrid, fiducia crescente per l'acquisto di Mbappé: l'estate 2021 può essere quella giusta

Cresce, giorno dopo giorno, la fiducia del Real Madrid per l'acquisto di Kylian Mbappé durante la prossima estate. Come riporta la BBC, i blancos sarebbero infatti determinati a chiudere il colpo da novanta per il loro presente e per il loro futuro, strappando al Paris Saint-Germain il giovane talento francese (grande obiettivo del club di Florentino Perez ormai da anni).

Molto però, aggiunge il tabloid, dipenderà dal futuro di Neymar e... di Lionel Messi. Nel 2021, insomma, potrebbe scatenarsi un vero e proprio effetto domino degli attaccanti tra Madrid, Barcellona e Parigi.