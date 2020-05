Real Madrid, filtrano le prime immagini del kit 2020-21. Strisce rosa e animal print

Filtrano le prime immagini della maglia 2020-21 del Real Madrid. Scelta quantomeno discutibile per quello che riguarda i blancos sull'uso dell'animal print sui bordi delle maniche: rosa con macchie nere. Sui fianchi le tre strisce Adidas sono di colore rosa mentre il colletto, a "V" è bianco mentre lo sponsor "Emirates" è nero. Seconda maglia rosa, con le tre strisce Adidas bianche sulle spalle, sponsor in bianco e l'animal print bianco e nero sulle maniche. Terza divisa nera con rifiniture fucsia

⚠ Now Available for Everyone: Exclusive: Real Madrid 20-21 Home Kit Leaked https://t.co/IBE55DAXpv

— Footy Headlines (@Footy_Headlines) May 15, 2020