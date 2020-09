Real Madrid furioso con il Belgio: Hazard scippato a Zidane ma mai schierato da Martinez

vedi letture

Il Real Madrid è furioso con la Federcalcio belga. Il club spagnolo, infatti, aveva pregato quest'ultima di non convocare Eden Hazard e Thibaut Courtois per le due sfide di Nations League; il portiere è tornato in Spagna venerdì e si è unito al ritiro precampionato della squadra di Zidane, mentre l'esterno offensivo è rimasto con i compagni di Nazionale ma non è stato schierato dal CT Martinez nemmeno nella partita di ieri contro l'Islanda.

As sostiene che ci fosse un accordo per far giocare all'ex Chelsea almeno qualche minuto e lo stesso allenatore lo aveva assicurato in conferenza. Invece, Hazard non è sceso in campo neanche per un minuto e questo avrebbe provocato la reazione stizzita dei Blancos.