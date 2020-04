Real Madrid, gare casalinghe al centro sportivo Valdebebas. L'idea se riparte il campionato

Nel caso in cui, come sembra, La Liga dovesse ripartire intorno alla metà di giugno, il Real Madrid potrebbe giocare le sei partite casalinghe che rimangono all’interno del centro sportivo di Valdebebas. L’idea, riportata da Ok Diario, nasce dall’esigenza di lavori di ristrutturazione al Santiago Bernabeu e lo stop del campionato potrebbe favorire questa strada. La RFEF, federazione spagnola, secono Cadena COPE non si opporrebbe a questa prospettiva, visto che il campo Alfredo Di Stefano è dotato di tutti i comfort necessari.