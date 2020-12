Real Madrid-'Gladbach 2-0, le pagelle: letale Benzema, Sommer miracoloso

vedi letture

Real Madrid-Borussia Moenchengladbach 2-0

(9’ e 32’ Benzema)

REAL MADRID

Courtois 6: il Borussia Moenchengladbach non centra praticamente mai la sua porta, l'estremo difensore non deve compiere alcun intervento se non uscite di ordinaria amministrazione.

Lucas 7: i complimenti vanno tutti a Benzema, ma pure il terzino merita applausi: il cross al bacio per la testa del compagno vale quanto un gol. E solo il palo gli nega la rete. Positivo anche in difesa, controllando un cliente scomodo come Thuram.

Ramos 6: troppo lezioso in fase di impostazione, impreciso nei primi passaggi: e, in un paio di occasioni, il ‘Gladbach non sfrutta i suoi errori. Si riscatta andando vicinissimo al gol, fermato da un miracolo di Sommer.

Varane 6: è fuori posizione nella grande palla gol di Plea, poi si riprende sbagliando ben poco.

Mendy 6: ha vita facile soprattutto perché gli avversari tentano pochi affondi dal lato di sua competenza.

Kroos 6.5: specialmente da fermo mette in mezzo palloni tagliati e insidiosi, che però non vengono sfruttati al meglio dai suoi compagni.

Casemiro 6: in Germania riprese il 'Gladbach in pieno recupero, a Valdebebas si limita al compito di rottura: ma nell'economia del gioco Blancos è sempre importante.

Modric 6.5: si inserisce con i tempi giusti, come quando colpisce il primo dei tre legni del Real: ottima penetrazione, solo un colpo di reni di Sommer gli nega la gioia personale.

Rodrygo 6.5: ha bisogno di un po' di tempo per accendersi, poi quando lo fa diventa un pericolo: bello il cross che vale il 2-0 di Benzema e anche quello ad inizio ripresa sventato da Sommer (dal 75' Arribas 6: poche occasioni per emergere, entra quando ormai la partita è indirizzata verso il successo del Real).

Benzema 7: la difesa tedesca gli lascia una libertà assoluta, lui è bravo a farsi trovare nel posto giusto: implacabile di testa, è alla quarta rete in cinque apparizioni di Champions.

Vinicius 6: è il meno brillante nel tridente del Real Madrid, anche perché la squadra attacca poco dalla sua parte e non gli permette di esaltare le sue qualità (dal 75' Asensio 6: come il compagno subentrato, fa il suo ingresso in campo con la sfida che ha poco da aggiungere).

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH

Sommer 7: non può nulla sui due colpi di testa di Benzema, grande intervento su Modric con l'aiuto del palo. Bravo anche su Kroos, miracoloso nel fermare Ramos.

Lainer 5.5: non stringe sui due gol di Benzema, anche se doveva essere marcato dal compagno, e va decisamente meglio nella ripresa, quando prende coraggio e attacca con più convinzione.

Ginter 5: dovrebbe occuparsi di Benzema, gli lascia troppi metri di libertà: due macchie negative su una prova di per sé deludente.

Elvedi 5: Rodrygo sarà stato anche bravo, ma lui non fa nulla per contrastarlo: la sua marcatura è troppo leggera, non è l'unica sbavatura di una serata storta per tutta la squadra.

Wendt 5: il Real affonda sempre dal suo lato, dalla fascia destra d'attacco dei Blancos, e lui fa poco o nulla per frenare le folate offensive di Vazquez e Rodrygo (dal 46' Lazaro 5.5: piazzato come terzino, non entra bene in partita e fatica a contenere gli avversari che transitano dalle sue parti).

Thuram 6: è stato il grande protagonista della sfida di andata, quando mise paura ai giganti del Real con una doppietta. Al ritorno, invece, non incide, pur provandoci con un paio di conclusioni (dall'86' Hermann sv).

Kramer 6: cerca di fronteggiare i giganti della mediana avversaria, fa un discreto lavoro davanti alla sua difesa più con il cuore che con la qualità (dall'86' Benes sv).

Neuhaus 5.5: dovrebbe mettere ordine in mediana, invece in diverse occasioni tocca troppe volte il pallone e si incarta nel pressing dei Blancos.

Stindl 5.5: sembra ispirato, infatti lancia in porta Plea con un filtrante perfetto. Alla lunga, però, sparisce dal campo e lo si rivede al momento della sostituzione (dall'86' Wolf sv).

Plea 5.5: si divora un'occasione enorme a metà primo tempo, quando solo davanti a Courtois tenta un tocco sotto senza nemmeno trovare la porta. Un errore pesante, anche se è tra i più pericolosi della squadra.

Embolo 5: parte dall'inizio un po' a sorpresa, vincendo di fatto il ballottaggio con Lazaro, ma si rivelerà una scelta non azzeccata da parte di Rose: e, dopo 45 minuti impalpabili, resta negli spogliatoi (dal 46' Zakaria 5.5: non cambia volto al Borussia Moenchengladbach, non dando nulla di più alla manovra dei tedeschi).