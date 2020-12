Real Madrid-Granada 2-0, le pagelle: Varane horror, Benzema segna ancora

vedi letture

REAL MADRID-GRANADA 2-0

Marcatori: 57' Casemiro (R), 90+3' Benzema (R)

REAL MADRID

Courtois 6 - Chiamato in causa esclusivamente in avvio di partita, l'estremo difensore belga si ritrova catapultato in una serata piuttosto tranquilla.

Carvajal 6,5 - Spinta costante sulla corsia di sua competenza e grande aiuto, con continuità, per tutti i compagni: figura fondamentale.

Varane 4,5 - Serata da horror per il difensore centrale francese, che perde una quantità infinita di palloni e si ritrova in balia degli avversari. Di gran lunga la peggior prestazione stagionale.

Ramos 6,5 - Solito gran lavoro in fase d'impostazione, quando c'è da difendere regala serenità al resto della squadra anche se in alcune circostanze si sarebbe potuto disimpegnare in modo migliore.

Mendy 6 - Attivo in particolare nel primo tempo, nella ripresa non riesce quasi mai ad affondare il colpo sulla fascia.

Casemiro 6,5 - Ha il merito di realizzare il gol che apre le marcatura: una rete, la sua, arrivata dopo un pressing estenuante nei pressi dell'area di rigore biancorossa. Protagonista, inoltre, di un evidente fallo di mano non sanzionato da Martinez Munuera: osservando il replay, sembrava esserci il penalty per gli ospiti.

Valverde 6 - Si accende sul finire della frazione d'apertura. Buon lavoro a centrocampo ma è ancora troppo discontinuo (Dal 78' Isco s.v.)

Kroos 6,5 - Commette qualche ingenuità in più rispetto al solito specialmente nelle fasi iniziali, quando assieme a lui sbanda l'intera squadra. Cresce col passare dei minuti, tornando il vero "Toni" nel momento più delicato: quando serve, lui c'è.

Vazquez 5,5 - Pochi palloni giocabili negli ultimi metri e nessuna chiara occasione da gol creata per l'esterno destro dell'attacco "Blancos" (Dal 78' Vinicius s.v.)

Benzema 6,5 - Chiamato ad un maggior sacrificio visto l'atteggiamento pimpante del Granada, il francese non si fa cogliere impreparato: gioca una partita di qualità e gran classe, trovando anche l'ennesimo gol stagionale su servizio di Isco.

Rodrygo 6 - Molto in ombra, si fa male al flessore alla prima vera incursione della sua partita (Dal 38' Asensio 7 - Ha un impatto devastante con il match. Entrato a freddo, si scalda alla velocità della luce sciorinando una prestazione di livello eccellente. Tutte le azioni più importanti sono passate dai suoi piedi, non è un caso)

GRANADA

Rui Silva 5,5 - Chiamato agli straordinari ad inizio ripresa, si fa trovare fuori posizione in occasione del gol di Casemiro. Non può nulla, invece, sul raddoppio targato Benzema.

Foulquier 5 - Soffre tantissimo sulla corsia di destra senza riuscire ad incidere (Dal 73' Quini s.v.)

Vallejo 5 - Si fa contrastare troppo agevolmente da Casemiro nell'azione dell'1-0 del Real Madrid: poco lucido nei duelli aerei (Dall'84' Sanchez s.v.)

Duarte 6 - Buon apporto difensivo in particolare nel primo tempo. Nella ripresa, da acciaccato per un piccolo problema alla caviglia, stringe i denti provando a dare il massimo per limitare i danni.

Neva 5,5 - Stabilmente in difficoltà sul pressing alto portato dal Real Madrid, spesso e volentieri si ritrova a regalare palloni agli avversari in zone del campo tutt'altro che tranquille.

Eteki 6 - Non può affondare il colpo sulla sinistra, ma è invece costretto ad uno sforzo ulteriore in fase difensiva: resta in campo poco più di un'ora senza brillare (Dal 62' Suarez 5,5 - Non fa nulla per mettersi in mostra)

Milla 6 - Fa il possibile per contenere le accelerazioni del Real Madrid. Non è pericoloso sui calci da fermo: li batte spesso con troppa foga, non riuscendo ad offrire buoni palloni per i compagni.

Herrera 6 - Bravo in contenimento, non esita a proporsi in zona offensiva quando ne ha la possibilità.

Puertas 5 - Commette un errore clamoroso dopo appena 27 secondi: da distanza ravvicinata, con Courtois fuori dai giochi, spara il pallone direttamente in curva. E' una ingenuità, quella del numero dieci, che costa molto cara al Granada: con il gol, infatti, la partita avrebbe preso una piega diversa.

Soldado 5,5 - Zero conclusioni in porta: cos'altro aggiungere? Vista la caratura dell'avversaria, avrebbe potuto dare almeno una mano in difesa.

Kenedy 6 - Si perde Asensio all'inizio dell'azione del gol di Casemiro. Ha una sola chance per far male, ma la spreca malamente (Dal 62' Soro 5,5 - Trenta minuti da spettatore non pagante)