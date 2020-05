Real Madrid, Haaland ora è l'obiettivo numero uno. Corsa a due col Manchester United

Il Real Madrid prepara l'assalto a Erling Haaland. Come riporta Mundo Deportivo, l'attaccante del Borussia Dortmund è ormai diventato l'obiettivo principale dei blancos per rinforzare il reparto avanzato nella prossima stagione. Sul talento ex RB Salisburgo è forte però anche il pressing del Manchester United, che già prima dei gialloneri aveva fatto un tentativo concreto per portarlo in Premier League. Già quest'estate si profila così una vera e propria asta internazionale per il classe 2000 seguito, tra le tante, pure dalla Juventus.