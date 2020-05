Real Madrid, Haaland osservato ancora una volta nel Revierderby: è il preferito per l'attacco

Il Real Madrid ha osservato attentamente la ripresa del calcio in Germania perché in Bundesliga c'è più di un obiettivo. Uno spicca su tutti ed è già tornato ad incantare: Erling-Braut Haaland, il preferito della Casa Blanca per il ruolo di centravanti, per il quale in Spagna si dice Florentino Perez sarebbe pronto a fare salti mortali. A riportarlo è Marca.