Real Madrid, Hazard: "Non è facile mangiare poco in quarantena, faccio quel che posso"

In un'intervista a RTFB, Eden Hazard ha parlato del suo recupero: "Lavoro ancora molto con il Physio online perché non può più venire perché si è ammalato e deve rimanere a casa. Abbiamo iniziato a lavorare dieci giorni fa, ma ora è a casa sua e mi invia video. Sono esercizi sul pavimento, lavoro per rafforzare la caviglia. Faccio quello che posso a casa. Alimentazione? Per me è anche complicato! Ma provo a non mangiare molto, cerco di non andare in dispensa per i muffin, che ho accanto a me, ma non è facile".