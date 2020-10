Real Madrid, Hazard non vuole forzare i tempi: non ci sarà contro il Barcellona

Eden Hazard non vuole correre rischi. Stesso discorso per Zidane e per i dirigenti del Real Madrid. Per questo motivo, secondo quanto riportato da Marca, l'attaccante belga non vuole affrettare i tempi e non forzerà per rientrare per il Clasico con il Barcellona, in programma il prossimo 24 ottobre.