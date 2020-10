Real Madrid-Huesca 4-1, le pagelle: Benzema mattatore, Hazard torna al gol dopo oltre un anno

Queste le pagelle di Real Madrid-Huesca 4-1:

REAL MADRID

Courtois 6: se non fosse stato in porta oggi non ci sarebbe stata differenza.

Vázquez 6,5: serve a Benzema l’assist per il 2-0 con un cross al bacio. Adattato come terzino destro si sta ritagliando uno spazio da titolare. (dal 52° Mendy 6,5: attento in copertura e quando recupera palla riparte con la velocità di un treno, dimostrando una straripante potenza fisica).

Militao 6: è veloce, ma Rafa Mir lo è di più, come dimostra l’attaccante dell’Huesca nei primi minuti. Per il resto ordinaria amministrazione.

Ramos 5,5: piedi da centrocampista e senso del gol da attaccante. Ma un centrale dovrebbe saper difendere e lui, spesso, se ne dimentica, come in occasione del gol degli ospiti.

Marcelo 6,5: un martello costante, spinge perennemente sulla fascia sinistra e i suoi cross sono sempre pericolosi.

Valverde 6,5: il giovane talento non tradisce le aspettative di Zidane e trova il secondo gol consecutivo in Liga dopo quello realizzato nel Clasico contro il Barcellona. (dal 60° Isco 6: regala numeri di alta scuola fini a se stessi, anche da terra. La miglior condizione, però, è ancora lontana).

Casemiro 6: erge la consueta diga davanti alla difesa, nella ripresa viene favorito dall’Huesca, che smette di crederci fosse troppo presto. (dal 69° Casemiro 6,5: ha il merito di mettere una pezza su un buco di Sergio Ramos, che aveva lasciato tutto lo specchio della porta a Rafa Mir sul 3-1).

Modric 6,5: regala colpi di classe ad ogni tocco di palla, ma non disdegna anche l’interdizione.

Asensio 5: abulico, non prova mai una giocata e si assenta per lunghi tratti di gioco. Sembra la controfigura di se stesso. (dal 60° Rodrygo 6,5: ingresso positivo e si toglie anche la soddisfazione di servire l’assist per il 4-1 di Benzema).

Benzema 7,5: una doppietta e un assist da regista offensivo per Valverde. Cosa volere di più da un attaccante? Mattatore.

Hazard 7: si dimostra vivo per tutta il tempo in cui rimane in campo. Ritrova la rete 392 giorni dopo dall’ultima volta con un sinistro magico da fuori area. (dal 60° Vinicius 6,5: quando accelera sembra avere il motorino. Benzema si divora un cioccolatino solo da scartare servitogli dal brasiliano).

HUESCA

Andres 6: non può nulla sui quattro gol del Real Madrid. Può sfiorare solamente il pallone sulla rete di Benzema del 2-0.

Maffeo 5: si perde colpevolmente Benzema sul gol del 2-0. Il Real fatica a sfondare da quel lato.

Pulido 4,5: lascia la marcatura di Benzema a Pulido sull’ultima azione del primo tempo e questo costa il gol che chiude virtualmente la partita. Nella ripresa vede entrare i giocatori blancos da ogni lato.

Siovas 5: prova a fermare con le cattive i madridisti, a volte anche per frustrazione, come in occasione del giallo per il duro fallo su Benzema.

Luisinho 5: parte molto bene nel primo tempo, poi nella ripresa crolla di schianto e Rodrygo lo mangia letteralmente ogni volta che lo punta. (dall’83° Gaston Silva sv).

Borja Garcia 5: teoricamente gioca di fianco a Rafa Mir, dovendo anche fare da raccordo tra centrocampo e attacco. Non gli riesce nulla di tutto ciò. (dal 57° Valderrama 5: come se non fosse mai entrato, la sua presenza non si sente affatto in campo).

Mosquera 5,5: nel primo tempo è delizioso e va ad un passo dal mandare in porta Rafa Mir due volte con lanci lunghi per un millimetro. Cala nella ripresa come tutta la squadra.

Nwakali 5: lascia libero Hazard di girarsi con troppa facilità in occasione del gol che sblocca la partita. (dal 57° Sandro 5,5: si vede che è cresciuto nella cantera del Barcellona, corre come un ossesso con grande generosità. Anche troppo, come quando rischia il rosso per un duro fallo su Modric).

Sergio Gomez 6: ha un mancino delicato, come dimostra quando si prende il lusso di fare un tunnel a Marcelo. Arriva leggermente in ritardo nel primo tempo su un cross di Ontiveros. Esce nell’intervallo. (dal 46° Ferreiro 6,5: segna il gol che dà una flebile speranza di potenziale rimonta ai suoi).

Rafa Mir 6: lotta e si sbatte facendo reparto da solo, senza però riuscire mai a calciare nello specchio della porta di Courtois. Dimostra buona tecnica in occasione dell’assist per Ferreiro.

Ontiveros 6,5: il migliore dei suoi. Copre la fascia facendo entrambe le fasi e dando vivacità all’attacco dell’Huesca. Inspiegabilmente Michel lo toglie tra il primo e il secondo tempo. (dal 46° Javi Galan 5,5: parte forte nella ripresa, saltando subito Lucas Vazquez, poi non si vede praticamente più per il resto del tempo).