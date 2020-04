Real Madrid, As intervista Redondo: "Vent'anni non sono nulla"

A vent'anni dal gran colpo di tacco che ha fatto da anticamera alla vittoria dell'ottava Champions League della storia del Real Madrid, Redondo ricorda quella partita e il suo rapporto con il club spagnolo in un'intervista che As presenta oggi in prima pagina con questo titolo: "Vent'anni non sono nulla".