Real Madrid, As prevede il taglio degli stipendi: "Riduzione in vista"

Aumenta l'austerità nel mondo del calcio in seguito all'emergenza Coronavirus, che ha bloccato il calcio (temporaneamente) e allontanato i tifosi dagli stadi probabilmente per tutto quest'anno. "Riduzione in vista", titola il quotidiano As per quanto riguarda la Spagna, riferendo che il Real Madrid starebbe programmando un taglio stipendi del 30% nel prossimo corso.