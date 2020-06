Real Madrid, As spera nell'aggancio al Barcellona: "Prima posizione a tiro"

"Prima posizione a tiro". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna di As, che si sofferma sul Real Madrid e la possibilità di raggiungere il Barcellona in vetta alla classifica. Stasera alle 22 i Blancos scenderanno in campo sul campo della Real Sociedad, a San Sebastian, la squadra che ha restituito splendore alla stellina Odegaard, in prestito all'Anoeta.