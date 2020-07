Real Madrid, i convocati di Zidane per l'ultima contro il Leganes: fuori Bale, Hazard James

Domani il Real Madrid chiuderà il suo campionato vincente con la sfida al Leganes e Zinedine Zidane ha diramato la lista dei convocati. Restano fuori, anche per l'ultima gara, Gareth Bale e James Rodriguez che non partiranno con la squadra. Bale, nelle ultime sei partite non ha giocato neppure un minuto e chiuderà quasi certamente così dunque la sua avventura in blanco. Fuori anche Hazard per infortunio. Ecco la lista dei convocati:

PORTIERI: Courtois, Areola e Altube.

DIFENSORI: Carvajal, Militao, Ramos, Varane, Nacho e Mendy.

CENTROCAMPISTI: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde e Isco.

ATTACCANTI: Benzema, Lucas Vázquez, Jovia, Asensio, Brahim, Mariano, Vinicius e Rodrygo.