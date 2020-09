Real Madrid, i convocati per la Real Sociedad: fuori Isco, Asensio e Hazard

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha stilato la lista dei convocati per il duello contro la Real Sociedad in programma domani sera. Fuori Hazard, Militao, Vazquez, Asensio e Isco che è tornato ad allenarsi in gruppo ma non è ancora al meglio.

I CONVOCATI: Courtois, Lunin, Altube, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Mendy, Odriozola, Kroos, Modric, Casemiro, Valverde , Odegaard, Marvin, Arribas, Benzema, Borja Mayoral, Jovic, Rodrygo e Vinícius Júnior.