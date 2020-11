Real Madrid, i numeri preoccupano: difesa che incassa da 7 partite, davanti segna solo Benzema

"Un Real Madrid in rovina" scrive oggi Marca, che analizza il momento difficile della squadra di Zinedine Zidane. Le quattro reti incassate dal Valencia denotano problemi in difesa, la stessa che è stata il punto di forza per la rimonta del Real nella corsa alla Liga dell'anno scorso, poi vinta. E se nella passata stagione Thibaut Courtois ha vinto il premio Zamora, premio che un portiere del Real Madrid non vinceva dal 2008 con Iker Casillas. Attualmente invece sono sette le partite consecutive nelle quali la squadra incassa almeno una rete.

Non funziona nemmeno l'attacco, o almeno non come la squadra ha abituato negli anni: segna quasi solo Karim Benzema, fin qui 6 centri. seguono a tre Sergio Ramos, Valverde e Vinicius. Il segnale d'allarme era stato lanciato già l'anno scorso, dove a parte il centravanti francese non c'era un vero e proprio goleador.

Altro dato che preoccupa è la percentuale molto bassa di vittorie: solo il 54% delle partite giocate in questa stagione, percantuale decisamente al di sotto degli standard di Zidane. Con alcuni ko clamorosi, come quello di ieri contro il Valencia o la sconfitta casalinga contro il Cadice neopromosso. E in Champions League la situazione non è delle migliori, con l'incredibile 2-3 interno subito contro lo Shakhtar Donetsk.