Real Madrid, il Borussia vuole trattenere Hakimi ma non c'è ancora nessuna trattativa

vedi letture

Ancora incerto il futuro di Achraf Hakimi. Il difensore è in prestito dal Real Madrid al Borussia Dortmund ma in questi giorni sono arrivati attestati di stima da parte di diversi club europei. Secondo quanto riporta AS, il club giallonero vorrebbe provare a trattanere il giocatore marocchino anche se non sono ancora iniziati i colloqui con la società spagnola.