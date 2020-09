Real Madrid, il club dà il via libera a Nacho Fernandez per trovarsi una nuova squadra

Secondo quanto riportato da Bernabeu Digital il Real Madrid ha dato via libera a Nacho Fernandez per lasciare la squadra. Il difensore centrale non è ritenuto un titolare e nemmeno la prima alternativa a Ramos e Varane, considerando la presenza di Eder Militao. Nacho potrà inoltre essere rimpiazzato da un giocatore della cantera e potrà pertanto cercarsi una nuova sistemazione. Legato alle merengues fino al 2022, il centrale è stato in passato accostato anche a club italiani.