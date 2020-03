Real Madrid, il Coronavirus stoppa le trattative per i rinnovi: Sergio Ramos in stand-by

Il Coronavirus sta avendo e avrà inevitabilmente effetti anche sul mondo del calcio. Secondo quanto riportato da Marca, diverse trattative per i rinnovi contrattuali sono attualmente ferme proprio a causa dell’emergenza sanitaria. Tra questi c’è quella relativa al prolungamento contrattuale del capitano del Real Madrid, Sergio Ramos. Lo spagnolo è in scadenza nel 2021 e per il momento non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo nonostante vesta la maglia merengue già da 15 stagioni. Sebbene il Real Madrid sia un club solido dal punto di vista economico, la crisi rischia di portare comunque degli effetti negativi. Per questo motivo al momento le negoziazioni sono state congelate. Nella stessa situazione sono anche Luka Modric e Lucas Vazquez.