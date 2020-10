Real Madrid, il Manchester United punta Valverde: Pogba possibile contropartita

Il Manchester United segue un talento del Real Madrid. Secondo quanto riporta il Sun on Sunday oggi in edicola, i Red Devils avrebbero messo nel mirino il giovane centrocampista delle Merengues Federico Valverde. Per arrivare all’uruguaiano il club inglese sarebbe disposto a mettere sul piatto Paul Pogba per uno scambio.