Real Madrid, il pres. Aperribay: "Speriamo di poter finire la stagione e battere questo virus"

Il presidente della Real Sociedad, Jokin Aperribay confida che la situazione sanitaria in Spagna migliorerà in questo mese di aprile e che il calcio e molti altri settori commerciali potranno riprendere il loro lavoro a maggio o giugno, per completare la stagione: "Sono preoccupato per la situazione esistente nel Paese, che colpisce molte persone, con molti deceduti e molte famiglie colpite, quindi la priorità di tutti è la sicurezza del Paese, dei nostri giocatori e dei nostri tifosi, che è al di sopra tutto, prima di affrontare le altre questioni. Penso che ci siano molti punti di vista sul problema che abbiamo, non solo nello sport, ma in quasi tutti i settori economici del paese. La prima cosa, se tutto va bene e il virus è controllato, è che potremmo riuscire a finire le ultime giornate di campionato e le coppe, una cosa che è molto importante per noi, tra luglio e agosto. Speriamo che accada, che il virus possa essere controllato e giocare, per ridurre il problema economico".