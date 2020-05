Real Madrid, il sogno di rilancio di Florentino: Mbappé e il nuovo Bernabeu

Florentino Perez ha bene in mente l'ennesimo piano per rilanciare il progetto sportivo ed economico del Real Madrid. Sono due gli obiettivi che si è prefissato entro il 2022: la costruzione del nuovo Bernabeu e l'acquisto di Kylian Mbappé. Acquistare campioni che "si pagano da soli" è sempre stato un motto per il presidente dei Blancos, che vede nel francese il futuro del calcio internazionale. La sua volontà è quello di preparare l'acquisto per l'estate del 2021 e legare il giocatore al club per arrivare con successo all'inaugurazione dello stadio rinnovato. A riportarlo è AS.