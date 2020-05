Real Madrid in lutto: è morto a 71 anni lo storico ex attaccante Ico Aguilar

Real Madrid in lutto: in queste ore è venuto a mancare, a 71 anni, lo storico ex attaccante dei blancos Francisco Javier Aguilar, più conosciuto come Ico Aguilar. Classe '49, lo spagnolo vanta nel suo palmarès cinque Liga e due Copa del Rey col club merengue tra il 1971 e il 1979. Questo il tweet del Real: