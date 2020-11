Real Madrid, in vista dell'Inter recuperano Hazard e Militao. Entrambi guariti dal Covid-19

Buone notizie in casa Real Madrid, in vista della sfida contro l'Inter in programma il 25 novembre. Eden Hazard ed Eder Militao sono guariti dal Covid-19. Lo riporta Deportes COPE che sottolinea come entrambi i giocatori abbiano preso parte all'allenamento pomeridiano. Nella giornata di ieri è risultato negativo anche Casemiro.