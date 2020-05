Real Madrid, inizia la ripresa: oggi partono i test. Molti calciatori arrivati senza mascherina

Il Real Madrid si avvia alla ripresa del calcio spagnolo. Oggi i calciatori dei blancos hanno iniziato a svolgere i test necessari per poter tornare ad allenarsi. Il primo ad arrivare a Valdebebas è stato Karim Benzema, seguito da alcuni suoi compagni, con ingressi a piccoli gruppi. La maggior parte dei calciatori, riporta as.com, è arrivata senza indossare né guanti né mascherina e alcuni, come per esempio Marcelo (che non può guidare), sono giunti al centro sportivo accompagnati.