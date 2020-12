Real Madrid, iniziato da poco il consiglio d'amministrazione per l'approvazione del budget

Consiglio d’amministrazione in casa Real Madrid. Come si legge su Marca, la riunione in cui verrà approvato il budget per la stagione è iniziata alle ore 18. Un incontro già programmato ma dove verrà anche discussa la situazione sportiva delle Merengues ma, come già ribadito non verrà discussa la posizione di Zinedine Zidane.