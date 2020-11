Real Madrid, Isco ha chiesto la cessione: Italia e Inghilterra destinazioni gradite

Isco Alarcón vuole lasciare il Real Madrid. Una decisione ben ponderata e già trasmessa al club dal suo agente, il padre Francisco. La dirigenza non si opporrebbe, così come Zidane: il trequartista reclama più spazio ma il tecnico francese non può assicurarglielo. Così, Isco ha preso la decisione di ascoltare le offerte, anche per non perdere il treno degli Europei. Con Luis Enrique, all'inizio, era addirittura titolare, ora fatica a trovare un posto in rosa.

Cessione a gennaio? Le strade sono due: cessione con opzione di acquisto o trasferimento a titolo definitivo. Come riporta Marca, in passato la Juventus e il Manchester City erano interessati allo spagnolo. L'Inghilterra e l'Italia sembrano destinazioni probabili, perché in Spagna non c'è una squadra dove possa andare realmente. Il suo valore di mercato è di circa 30 milioni (fonte: transfermarkt), la stessa cifra che il Real Madrid pagò al Malaga. In più c'è un dettaglio non trascurabile: il contratto scadrà nel 2022: ecco perché anche i Blancos devono affrettarsi.