Real Madrid, Isco ha deciso: sarà addio, il padre già a contatto con la dirigenza

Con soli 261 minuti in campo, distribuiti su 6 presenze in campionato, per Isco il futuro sembra essere segnato. Non ha giocato in Champions League e i rapporti con Zidane sembrano essere ai minimi termini. Una situazione difficile, che, secondo Marca , lo spingerà a partire già a gennaio. Suo padre, che è anche il suo agente, ha già preso contatti con la dirigenza del Real Madrid per sondare le possibilità in vista del mercato di gennaio.