Real Madrid, Isco vuole raggiungere Ancelotti: a gennaio può andare all'Everton

Possibile partenza in prestito per Isco. Il forte attaccante spagnolo potrebbe cambiare aria nel mercato di gennaio. Secondo quanto rivela il Sunday Mirror, il calciatore delle Merengues potrebbe passare in Premier League accasandosi all’Everton dove ritroverebbe il suo ex allenatore Carlo Ancelotti e il suo ex compagno di squadra James Rodriguez.