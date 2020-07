Real Madrid, James fuori dai piani di Zidane: United e Arsenal si muovono per il colombiano

vedi letture

Sirene inglesi per James Rodriguez. Ormai il rapporto tra il colombiano e Zinedine Zidane sembra essersi ridotto ai minimi termini e molto probabilmente verrà ceduto in estate: il Real Madrid, come riportato da Marca, non vuole assolutamente perderlo a parametro zero. Nel frattempo diverse squadre si sono mosse: Arsenal e Manchester United vogliono capire le richieste di mercato delle merengues. Sul giocatore, corteggiato dal Napoli nella scorsa estate, ci sono anche Wolverhampton ed Everton.