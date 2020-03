Real Madrid, James Rodriguez in partenza. Il sostituto è già in casa

Secondo quanto riportato da As il Real Madrid è pronto a cedere James Rodriguez. Il colombiano, trattenuto la scorsa estate nonostente l'interesse del Napoli e dell'Atlético Madrid, non ha trovato spazio : appena 650' in Liga, 21° giocatore della rosa per minuti giocati. Il contratto del giocatore, 29 anni, scade nel 2021 e il rischio del Real Madrid è di perderlo a parametro zero dopo aver speso 80 milioni nell'estate del 2014. L'ingaggio di James è di 7,75 milioni netti e questo rende difficile una sua ricollocazione, specie in un momento di grande crisi economica a seguito della pandemia da coronavirus. Intanto il sostituto c'è già: è pronto il ritorno di Martin Odegaard, in prestito con profitto alla Real Sociedad.