Real Madrid, James sbotta: "Perché non gioco? Vorrei saperlo anche io"

James Rodriguez rompe il silenzio e torna a fare polemica per la mancanza di spazio nel Real Madrid di Zidane: "Non so cosa accadrà in futuro, ma se mi dessero la possibilità di sceglierei, andrei in una squadra dove poter mostrare la mia qualità - ha detto a Gol Caracol - Qui il mio ruolo non è certo quello del protagonista. Mi sto allenando e lavoro sodo nel caso in cui tocchi a me. Penso anche al futuro, ovunque sarà, perché voglio arrivarci al top. Il mio lavoro e il mio talento non mi impediscono di sognare. Perché non gioco? E' una buona domanda e vorrei saperlo anche io (ride). E' difficile dimostrare il proprio valore quando l'allenatore non ti permette di avere la giusta continuità. In pochi minuti è complicato mostrare quello che sai fare. Si dicono molte bugie su di me e non accetto che venga messa in dubbio la mia professionalità".