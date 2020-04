Real Madrid, James: "Solo se rispetteremo le regole sconfiggeremo il Coronavirus"

vedi letture

In una campagna lanciata sui social media, James Rodriguez ha parlato dell'emergenza coronavirus: "Il calcio vuole, da ogni parte del pianeta, mostrare il proprio sostegno ai medici, alle infermiere e agli altri impiegati dei servizi essenziali che ci stanno aiutando a superare questa crisi. Questo coronavirus non conosce confini. Sappiate che apprezziamo molto quello che state facendo per noi. Dobbiamo tutti fare la nostra parte e seguire le regole delle autorità sanitarie. Se lo faremo, saremo in grado di vincere".