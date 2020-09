Real Madrid, Jovic chiede la cessione per giocare di più: può partire in prestito

Secondo quanto riportato da Marca questa mattina, Luka Jovic ha ufficialmente chiesto al Real Madrid di poter partire con la formula del prestito per poter giocare con maggiore continuità dopo un anno fallimentare passato in Spagna. Il quotidiano sottolinea anche che, in caso di cessione del serbo, gli spagnoli non acquisterebbero altri attaccanti perché la sua partenza non cambierebbe molto nella rosa di Zidane.