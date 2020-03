Real Madrid, Jovic: "Ho usato gli stessi attrezzi di Thompkins ma sto bene"

vedi letture

Luka Jovic, attaccante del Real Madrid e della Nazionale serba, ha parlato a B92 della situazione che si vive nel club madridista dopo la quarantena a causa del contagio di Trey Thompkins, giocatore di basket del club Blancos: "Siamo andati ad allenarci regolarmente la mattina, ma sono venuti dei rappresentanti della società e ci hanno detto che non ci saremmo allenati per le prossime due settimane. Dovremo stare tutti a casa e non lasciare la città. Ho usato gli stessi strumenti e gli stessi attrezzi di Thompkins, ma io sto benissimo, non ho sintomi e aspetto solo che il club prenda nuove decisioni in merito agli allenamenti".