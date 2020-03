Real Madrid, Jovic ora rischia grosso. Anche l'arresto dopo aver violato la quarantena

Prevista una pesante sanzione per Luka Jovic, denunciato in Serbia per aver abbandonato il domicilio. Il giocatore era volato in patria due giorni prima che fosse dichiarato lo stato d'allarme in Spagna. Dal Real Madrid fanno sapere che il giocatore aveva il permesso per tornare nel suo paese, dove vive il figlio piccolo. Ma ciò che preoccupa maggiormente Jovic, più che una multa salata dal club, è la sanzione che può arrivare in patria tanto che il presidente serbo Aleksandar Vucic ha avvertito che per tali violazioni c'è anche il rischio di arresto.