Real Madrid, Jovic positivo al COVID-19: il serbo salterà Villarreal e Inter

Il Real Madrid ha annunciato che Luka Jović è risultato positivo al COVID-19. L'attaccante serbo aveva effettuato il test in mattinata e non si è visto a Valdebebas durante l'allenamento di questo pomeriggio. Un duro colpo per un giocatore che sembrava aver ritrovato stimoli dopo le partite disputate con la Nazionale, in cui ha messo a segno tre reti.