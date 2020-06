Real Madrid, Kanté il nuovo obiettivo per il centrocampo: pronta offerta da 80 milioni

vedi letture

N'Golo Kanté potrebbe lasciare il Chelsea per motivi finanziari e il Real Madrid ci sta facendo più di un pensierino. Stando a quanto riportato da As, i Blancos sarebbero pronti a mettere sul piatto 80 milioni di euro per portare il centrocampista francese in Spagna.