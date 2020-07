Real Madrid, Kroos: "Bale? Situazione insoddisfacente per tutti. Forse voleva andare via"

Intervistato in un podcast da Sky Deutschland, Toni Kroos ha parlato del momento teso tra Gareth Bale e Zinedine Zidane al Real Madrid: “Non c’è modo di impedire che la situazione sia insoddisfacente per tutti. Certamente non lo hanno tesserato per farlo giocare poco come ora. Credo che in principio avrebbe voluto andare via la scorsa estate e che il club prima abbia detto di sì e poi abbia cambiato idea. Non so se sia ancora un po’ arrabbiato per questo, è un argomento difficile. In squadra comunque va tutto bene, lo conosco da sei anni e insieme abbiamo vinto cose piuttosto importanti”.