Real Madrid, Kroos: "Col Gladbach dobbiamo vincere. Futuro? Vorrei chiudere la carriera qui"

vedi letture

Dopo la clamorosa sconfitta della prima giornata di Champions League contro lo Shakhtar il Real Madrid è chiamato a riprendere il suo cammino internazionale sul campo del Borussia Moenchengladbach reduce dal 2-2 di San Siro contro l’Inter. “Sappiamo bene quanto sia importante la gara di domani dopo il ko contro il Shakhtar - ha detto in conferenza stampa Toni Kroos -. Per noi è come se fosse una finale. Dubbi su Zidane? Mai. Siamo una squadra e come tale vinciamo e perdiamo insieme. Non è che le sconfitte sono solo colpa sua. Ho letto di problemi di motivazione da parte nostra ma non è così. In Champions non ci sono squadre piccole e una sconfitta ci può stare. Adesso però abbiamo la pressione addosso di dover vincere a tutti i costi”.

Il tedesco poi ha parlato anche del suo futuro: “Mi piace vivere a Madrid e giocare per il Real, ma è sempre bello tornare in Germania che rimane casa mia. Per il futuro, però, non ho mai parlato con altri club perché sono felice dove sono. La mia idea è di chiudere la carriera qui”.