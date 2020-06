Real Madrid, Kroos: "Dovremo trovare l'intensità giusta per giocare a porte chiuse"

vedi letture

Il centrocampista del Real Madrid Toni Kroos parla così della stagione dei Blancos e della ripresa del campionato: "Non credo sia stata una stagione negativa per noi. Almeno questa è migliore di quella passata. Ora dobbiamo lavorare sulla continuità di rendimento. Se non vinci il titolo, la stagione non può considerarsi un successo. Ovviamente è diverso giocare a porte chiuse, ma dovremo adattarci a questa nuova realtà. Dovremo riuscire a trovare l'intensità giusta, anche se sembreranno partite d'allenamento. Dovremo comunque farci trovare pronti".