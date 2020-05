Real Madrid, l'ammissione di Bale: "MLS campionato che mi attira per il futuro"

L’attaccante del Real Madrid Gareth Bale ha parlato in un podcast della International Champions Cup. Durante l’intervista il gallese ha dato un’indicazione per il suo futuro nel calcio: “La MLS è un campionato che sta crescendo molto. Tanti calciatori vogliono andarci in questo momento ed è qualcosa che potrebbe interessare anche me. Intanto mi piacerebbe andare in vacanza a Los Angeles, quando sono là gioco tanto a golf”.