Real Madrid, la pausa al momento giusto: Zidane potrà recuperare diversi infortunati

E' arrivata al momento giusto la prima pausa per le nazionali in casa Real Madrid. Zinedine Zidane infatti ha diversi giocatori alle prese con infortuni fastidiosi e spera che questi giorni di stop da campionato e coppe siano utili per recuperare qualche giocatore importante come Haazard, Kroos, Carvajal e Cortuois.