Real Madrid, Luca Zidane dice addio dopo 16 anni. Nel suo futuro c'è il Montpellier

vedi letture

Dopo sedici anni al Real Madrid, con una breve parentesi al Racing Santarder in questa stagione, il portiere Luca Zidane dice addio al club iberico allenato dal padre. Il giocatore classe '98 non ha infatti trovato l'accordo per il rinnovo di contratto e secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo potrebbe ora accasarsi in Francia firmando un contratto con il Montpellier.